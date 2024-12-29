أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوماً ثقافياً لضيوف الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.وشملت فعاليات اليوم الثقافي، أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى إقامة حفل خطابي عبر فيه الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للقيادة ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على كرم الاستضافة وتنفيذ البرنامج وتمكينهم من أداء مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج علي الزغيبي، أن البرنامج أتاح الفرصة لـ 4,500 معتمر ومعتمرة من دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي منذ انطلاق البرنامج 1435هـ.يُذكر، أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يمثلون الدفعة الثانية لعام 1446هـ، البالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة يمثلون 14 دولة من أوروبا.