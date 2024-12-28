برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، وعدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والمهتمين، تحتفل جمعية الإعاقة الحركية للكبار بعسير (عازم) بعد غدٍ (الإثنين)، بجائزة التميّز الوطنية لذوي الإعاقة الحركية تحت إشراف هيئة تطوير منطقة عسير، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيتضمن برنامج الاحتفال إعلان تتويج الفائزين بالجائزة بمساراتها الثلاثة، ومختلف مجالاتها، والبالغ عددهم (21) فائزاً، كما سيتم استعراض قصص النجاح الملهمة للأفراد الذين تم اختيارهم وفوزهم، فضلاً عن المبادرات المجتمعية المقدمة من الجهات والأفراد.