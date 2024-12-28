بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، في وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق الدكتور مانموهان سينغ.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند (السابق) الدكتور مانموهان سينغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، في وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السابق الدكتور مانموهان سينغ.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند (السابق) الدكتور مانموهان سينغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».