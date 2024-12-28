دشن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز اليوم مركز إنتاج السلمون بحائل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بـ«البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية»، بشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، وبحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى.

ويقع المشروع في منطقة القاعد بحائل على مساحة 10 آلاف متر مربع، منها 4,352 مترا مربعا مساحة مبني المفرخ والمزرعة السمكية، و1,000 متر مربع مساحة وحدة الزراعة الأحيومائية (أكوابونيك)، ويُعد المشروع نقطة انطلاق نحو تأسيس مدينة للإنتاج الغذائي المستدام مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع ذات قيمة مضافة كبيرة، وجعل منطقة حائل نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وتوسيع الآفاق المستقبلية لاستثمارات القطاع الخاص في القطاع السمكي والزراعي بالمملكة، وتقليل إجمالي الاستيراد السنوي من أسماك السلمون، الذي يبلغ حالياً 23 ألف طن سنوياً.

ويتكون المشروع من وحدة رعاية الأمهات، ووحدة التفريخ والفقس، ووحدة التحضين لليرقات، ووحدة التربية والنمو، ووحدة الزراعة الأحيومائية (الأكوابونيك)، وأنظمة إعادة تدوير المياه، ومختبر صحة الأسماك، ومولدات ومضخات المياه، وغرفة التحكم والمراقبة، وغرفة الإدارة، والدعم اللوجستي، وتم إنجازه بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية مع التركيز على الاستدامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ودعم البحوث التطبيقية لتطوير قطاع الاستزراع المائي الداخلي، وتحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة، وتحقيق استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق تنمية مستدامة، ودعم مُستهدفات رؤية 2030 لرفع الإنتاج المحلي من الأسماك، بالاعتماد على تقنيات متقدمة في الأنظمة المغلقة، وتدوير المياه وإعادة استخدامها بكفاءة والتكامل مع وحدة الزراعة الأحيومائية (الأكوابونيك)، ويركز المشروع على تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الاستزراع المائي الداخلي، ودعم مشاريع الاستزراع السمكي على مستوى المملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 100 ألف طن سنوياً

وتشتمل على مفرخة بإنتاج سنوي 5 ملايين من صغار أسماك السلمون لدعم الإنتاج المحلي للوصول إلى 10,000 طن سنوياً، وتلبية احتياجات المشاريع المحلية. ووحده إنتاجية نموذجية للأسماك ذات الحجم التجاري بطاقة إنتاجية 100 طن سنوياً، ووحدة الزراعة المائية بطاقة إنتاجية تبلغ في المرحلة الأولى 10 أطنان سنويا من النباتات الثمرية والخضروات، وفي المرحلة الثانية سيتم التوسع لإنتاج 30 طناً سنوياً لدعم الإنتاج المحلي للوصول إلى 10,000 طن سنوياً، في حين تبلغ التكلفة الثابتة للإنتاج 17 دولاراً لكل كيلوغرام. فيما تبلغ التكلفة التشغيلية 7.5 دولار لكل كيلوغرام.