في إطار المهمات الأمنية لحراسة حدود المملكة البرية والبحرية، أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود في عمليات أمنية عدة محاولات تهريب 1.3 طن من مادة الحشيش المخدر، و1,388,622 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و136 طناً من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق جازان وعسير ونجران، وهم 959 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و849 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والإرترية، و12 مواطناً.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن قوات حرس الحدود، وبالتكامل مع الجهات الأمنية في المناطق الحدودية كافة، يؤدون مهماتهم باقتدار لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأهاب بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات بالمبادرة بالإبلاغ عنها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكداً أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.