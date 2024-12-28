أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وأكدت «الداخلية» أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 18 / 06 / 1446هـ الموافق 19 / 12 / 2024م إلى 24 / 06 / 1446هـ الموافق 25 / 12 / 2024م، أسفرت عن ضبط 23,194 مخالفاً، منهم 13,083 مخالفاً لنظام الإقامة، و6,210) مخالفين لنظام أمن الحدود، و3901 مخالف لنظام العمل.

وأحبطت محاولة عبور 1,536 شخصاً عبر الحدود إلى داخل المملكة 41% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.



ويخضع حاليّاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31,139 وافداً مخالفاً، منهم 28,605) رجال، و2,534 امرأة. فيما تمّت إحالة 21,843 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4,025) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,904 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.