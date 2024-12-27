أعلنت وزارة الداخلية تجاوز عدد الهويات الرقمية الموحدة التي أصدرتها عبر منصتها الإلكترونية «أبشر» أكثر من 28 مليون هوية رقمية، وذلك في إطار جهودها نحو التحول الرقمي، عبر تقديم ما يزيد عن (460) خدمة مقدّمة عبر منصاتها الثلاث (أفراد – أعمال – حكومة).

وتمثل الهويات الرقمية المعلومات التي تمكّن المستفيدين من الوصول إلى خدماتهم، في خطوة متقدمة تتماشى بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تتيح للمستفيدين استخدام مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، أو الربط مع المنصات الحكومية أو الخاصة لإجراء معاملات آمنة وموثوقة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ»، بما يعزّز من الثقة الرقمية، ويمكّن المستفيد من خدمات التحول الرقمي، والتعاملات الإلكترونية الوطنية.

وبدأت رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية منذ عقود، إذ كانت منصتها الإلكترونية «أبشر» نتاج منهجيات وبرامج متعدّدة أسهمت في تحقيق منجزات عديدة في رحلة التحول الرقمي للخدمات في المملكة العربية السعودية.

وتسهم منصة «أبشر» بفاعلية في تطوير الحكومة الإلكترونية وتمكين التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين إجراءات الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً لرفع نسبة رضا المستفيدين منها، وتمكينهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

يذكر أن المملكة قفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، وتحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، وحققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.