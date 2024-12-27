وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جدة أمس مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية مع وزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، في حين مثّل الجانب الباكستاني وكيل الوزارة للشؤون الدينية والوئام بين الأديان ذو الفقار حيدر. وتنص المذكرة على التعاون في مجال الدعوة، وتأهيل الدعاة والتعريف بالإسلام وإظهار محاسنه واعتداله، وإيضاح موقفه حول القضايا المعاصرة، وفي مجال طباعة القرآن الكريم والسنة النبوية ونشرهما وترجمتهما، وتنظيم المساجد وتأهيل الدعاة والأئمة وتبادل الخبرات الفنية والمعمارية في مجال بناء وصيانة المساجد، وإحياء التراث الإسلامي، ونشر الكتب والدراسات الإسلامية، وجمع النصوص والمخطوطات وحفظها وفهرستها ونشرها وتبادل نسخها وفهارسها لإبراز الحضارة الإسلامية، إلى جانب تشجيع مشاركة العلماء والدعاة في المؤتمرات والندوات الإسلامية.