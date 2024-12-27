زار وفد من كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز برئاسة عميد الكلية الدكتور بدر حكمي وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة، يرافقه وكلاء الكلية والطالبات المستجدات في الكيلة كأول دفعة تم قبولهن في كلية علوم الأرض.

وكان في استقبال الوفد وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد الفقيه، وعدد من المسؤولين بوكالة الوزارة.

وفي بداية الزيارة قام الوفد والطالبات بجولة تعريفية على معرض الوزارة اطلعوا خلالها على ما يحتويه المعرض من صور وخرائط جيولوجية وعدد من العينات الجيولوجية.

إثر ذلك شاهد الوفد عرضا عن النظم المعلوماتية الجغرافية في الوكالة وما تقدمه من خدمات في مجال النظم الجغرافية ومراحل التطور التي شهدتها إدارة نظم المعلومات الجغرافية والتي أصبحت من أميز الإدارات التي تقدم خدماتها في مجال النظم الجغرافية في المملكة. بعد ذلك قدم وكيل الوزارة للإشراف على العمليات التعدينية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد الفقيه كلمة رحب فيها بالضيوف وأبدى سعادته بلقاء أول دفعة من طالبات كلية علوم الأرض بعد قبولهن في الكلية، متمنياً لهن التوفيق في مرحلتهن الدراسية، ومن ثم المشاركة في التنمية والبناء لوطننا الغالي، مشيرا إلى أن مستقبل خريجات كلية علوم الأرض سيكون رائعاً، وأن الفرص الوظيفية لهن كأول خريجات من الكلية في القطاعين العام والخاص ستكون مميزة ومتاحة بشكل كبير، مؤكداً أن المرأة السعودية دائماً تثبت كفاءتها وتميزها في كافة المجالات التي تلتحق بها وتحقق نجاحات كبيرة.

إثر ذلك قدم المدير العام للإشراف على الالتزام والرخص المهندس بشير مغربي عرضا مرئيا عن قطاع التعدين وتنوع الثروات المعدنية في المملكة وأهمية الاستثمار في تلك الثروات وتنميتها والاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين.

بعد ذلك ألقى عميد كلية علوم الأرض الأستاذ الدكتور بدر حكمي كلمة قدم خلالها شكره وتقديره لسعادة وكيل الوزارة على حفاوة الاستقبال واستضافتهم لطالبات الكلية التي سيكون لها أثر كبير في نفوسهن للتعرف على أهمية دراسة الجيولوجيا ومستقبل علوم الأرض وأهمية الاستثمار في التعدين، مؤكدا أن كلية علوم الأرض تقوم بتدريس طلابها وطالباتها بأعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب ليكون خريجو وخريجات الكلية على مستوى عالٍ من الكفاءة العملية في الميدان، مشيرا إلى أن الكلية لا تعتمد فقط على التعليم في القاعات الدراسية وإنما يتم تدريس الطلاب والطالبات في رحلات حقلية متعددة.

وأكد الدكتور بدر أن كلية علوم الأرض تسعد بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة التي تسهم في تنمية الوطن وتحقيق أهدافه.

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.