وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية‬ سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع وزير المالية والتخطيط الوطني بزامبيا سيتومبيكو موسوكوتوان، اتفاقية قرض تنموي إضافي بقيمة 35 مليون دولار، بحضور سفير المملكة لدى زامبيا علي القحطاني، لتمويل مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي في زامبيا، وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للمستشفى الممول بالكامل من الصندوق إلى 135 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى متخصص في أمراض النساء والأطفال بسعة تقارب 800 سرير طبي، ويمتد على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، كما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية المتخصصة، وتوفير التدريب الصحي، ورفع معايير الخدمات الصحية غير المتوافرة في زامبيا، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.

وزار المرشد مع سيتومبيكو موسوكوتوان بحضور السفير القحطاني موقع مشروع المستشفى للاطلاع على مراحل الإنشاء الجاري تنفيذها في إطار التمويل المقدم من الصندوق.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم الدعم لجمهورية زامبيا منذ عام 1978م؛ لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية بقيمة تتجاوز 170 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في زامبيا.