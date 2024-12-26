تشهد واجهة عسير البحرية كثافة من الزوار تزامناً مع انطلاق موسم الساحل الشتوي وبفعاليات ومهرجانات متنوعة، وخدمات راقية توفر للضيوف بنية تحتية مميزة، ومسطحات خضراء شاسعة، وجلسات شاطئية، ومطاعم وكافيهات، ومواقع الأسر المنتجة التي تقدم المأكولات بأنواعها، وتعرض أبرز الحرف اليدوية والتراثية.

وينطلق موسم الساحل الشتوي في واجهة عسير البحرية بداية من يناير - فبراير - مارس 2025 طوال فصل الشتاء ويقدم العديد من الفعاليات المبهجة والأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والمائية، بجانب السباحة والغوص والصيد والعروض المسرحية والشعبية والأمسيات، وخدمات المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومعارض الأسر المنتجة.

وأكد المهندس أحمد أبو عابد رئيس بلدية الساحل، أن واجهة عسير البحرية مقصد سياحي شتوي فريد من نوعه، يتميز بالأجواء الدافئة في الشتاء، ويضم كثيراً من المطاعم والمقاهي ومواقع الأسر المنتجة والبنية التحتية المهيأة والمسطحات الخضراء، ما يجعلها مكاناً مثالياً للفرص الاستثمارية، موضحاً تكثيف جهود بلدية الساحل بكافَّة طاقاتها لاستقبال الزائرين بداية من تسخير الكوادر والمعدات لتوفير الخدمات ورفع المخلفات، وتشديد الحملات الرقابية على المنشآت، والاهتمام بالواجهات والإنارة طوال العام وخاصة خلال موسم الشتاء.