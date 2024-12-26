استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكة المكرمة اليوم، النائب العام لجمهورية تركيا محسن شنتورك والوفد المرافق.

وفي مستهل اللقاء، رحب المعجب بالضيف والوفد المرافق، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها على الأصعدة كافة، إضافة إلى بحث أوجه العمل القانوني المشترك، وإجراءات التعاون في جميع المجالات، خاصة القضائية منها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة الأجهزة العدلية في كلا البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تأكيداً للحرص المشترك على تعزيز التعاون القضائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطور العدلي في البلدين.