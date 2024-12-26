صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: إبراهيم بن محمد بن يحيى عسيري، أحمد بن عويد بن جضعان المانق الشمري، أحمد بن محمد بن مشعتر اليتيمي، أحمد بن علي بن عمر هوساوي، الحميدي بن صعيقر بن جرشان الحريص، أنس بن حسين بن مطلق المسعودي، بدر بن صعفق بن هزاع السويلمي العنزي، بندر بن إبراهيم بن علي الوهابي، بندر بن خلف بن عبدالعزيز الدباسي، بندر بن سلطان بن خلف الدهمشي العنزي، بندر بن محمد بن حسن بن دريهم، بندر بن موسى بن محمد بحران، تركي بن فيصل بن وقيان الغيثي الدوسري، جابر بن يحيى بن محمد عسيري، حاکم بن حسين بن دغيم الميزاني المطيري، حسين بن علي بن محمد الحضريتي، حسين بن عوض بن علي آل سالم، خالد بن سعد بن علي الأحمري، خالد بن سويلم بن زعل القاضي البلوي، خالد بن شبيب بن نائف المقاطي العتيبي، خالد بن عبد الرحمن بن مستور الحسيكي الحارثي، خالد بن عبد الكريم بن علي آل مطر، خالد بن مسند بن عبدالله المهاشير الهاجري، خلف بن لافي بن منور المعكلي الشمري، راشد بن مبارك بن عبد الرحمن الرويس، رايد بن عبد الله بن عيضة العاصمي المالكي، زين العابدين بن حسن بن علي عبدالله الحرازي، سالم بن جار الله بن صالح آل بلابل، سامي بن عبد الله بن محمد المشاييخ القرني، سامي بن متعب بن عامق السبيعي العنزي، سعد بن ضيدان بن مسلم الشربي الشمري، سعود بن منصور بن علي الضلعان، سعود بن خالد بن سعود القحطاني، سلطان بن حمود بن سلطان البيضاني الحربي، سلطان بن عارف بن غازي السلماني الشمري، سلطان بن عبد الله بن عبدالوهاب إدريس، سلطان بن محمد بن عبد العزيز الهديب، سليم بن حسن بن سالم آل حزبة الغامدي، سيار بن ناجي بن سيار الفطيمان الشمري، سيف بن عبد الله بن سعيد آل ناصر، شريع بن مسعود بن شريع الشهراني، شقران بن حامد بن رزين الخماش، صقر بن هادي بن سكحيل السبيعي العنزي، طلال بن عنيزان بن قعيميل الشلاقي الشمري، عاطف بن عوض بن أحمد المفرح الشهري، عبد العزيز بن فايز بن سالم السبيعي العنزي، عبدالإله بن أحمد بن محمد الحريري الزهراني، عبد الرحمن بن حميد بن علي الصبحي، عبد الرحمن بن سمير بن عبد الكريم شيخ، عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح باحشوان، عبد الرحمن بن عبد الله بن مصلح الصعيري المطيري، عبد الرحمن بن عيد بن قاسم البنقيضي الدوسري، عبد السلام بن فايز بن أحمد آل شاهر الشهري، عبد العالي بن ضاوي بن عواض العصيمي العتيبي، عبد العزيز بن جايز بن سليمان العطاونة العازمي، عبد العزيز بن عطية بن عبد الحسيني، عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز المزيني، عبد العزيز بن مرضي بن ظافر القرني، عبد الرحمن بن مثقب بن جبران مخرش، عبد القادر بن سعيد ابن عبد القادر المعادية الشيخي، عبد الكريم بن إبراهيم بن محمد العميري، عبد اللطيف بن يحي بن حسين النقاش المالكي، عبدالله بن أحمد بن عبد الله القدعاني العنزي، عبد الله بن إبراهيم بن عبد المحسن المناع، عبد الله بن أحمد بن نزال المساعد، عبدالله بن جساس بن ثابت حكمي، عبد الله بن جمهور بن سلمان المرشدي العتيبي، عبد الله بن حسين بن عبدالله الشريف، عبد الله بن علي بن عبدالله الحماقي، عبد الله بن مساعد بن عبد الله السويد، عبدالله بن ناصر بن مناحي آل الجرو، عبد المجيد بن صنت بن لافي الحيسوني الحربي، عبد المجيد بن مساوى بن عبدالله حدادي، عبد المجيد بن يحيى بن علي بجوي، عبدالهادي بن غميض بن عوض الشطيطي المطيري، عثمان بن محمد بن يحي حريصي، عسكر بن حمود بن سرور الميموني المطيري، علي بن عبد الرحمن بن محمد الرفيعي الشمراني، علي بن شعيب بن علي سهلي، علي بن صالح بن حنش آل حميظة الشهري، علي بن صالح بن علي صمعي الغامدي، علي بن محمد بن علي ديمي بجوي، عيد بن محمد بن متعب الصالح، عيسى بن أحمد بن يحي عبدلي، عيسى بن محمد بن علي كناني، غيث بن محمد بن غيث الحجوري الجهني، فارس بن فايد بن هديان الخضراء الشراري، فالح بن محمد سعيد بن فهد الحازمي الحربي، فهد بن عواد بن عيد الوسيدي الحربي، فهد بن شبيكان بن جار الله الجعفري العنزي، فهد بن مبارك بن حسين الهواملة الدوسري، فيصل بن سعد بن شرار الشلوي، فيصل بن فهد بن محمد الثبيتي العتيبي، فيصل بن مفرح بن سالم الجعفري العنزي، فيصل ماشع عاقل المطيري، كمال بن عايد بن مناور الشملاني العنزي، مبارك بن علي بن عواض الهجهاجي الغامدي، مبارك محمد بن مبارك البواردي، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف العصماني المالكي، محمد بن غازي بن مفلح الفاضلي، محمد بن جابر بن حسين آل أبا الشيخ، محمد بن حمود بن محمد الجبيل المطيري، محمد بن خلف بن عايض الهزري الأكلبي، محمد بن زارع بن علي البارقي، محمد بن سعود بن غازي العضيلة المطيري، محمد بن سعود بن مفلح القنيزعي الغامدي، محمد بن عبدالله بن محمد الضعيان، محمد بن عبد الله بن مرشود الصاعدي، محمد بن عبيد بن مطر المقاطي العتيبي، محمد بن عواض بن عطا الله الفارسي، محمد بن مزهر بن محمد البكري الشهري، محمد بن مهدي بن عوض الناصري القحطاني، محمد بن هاني بن محمد صعيدي، محمد حمد بن محمد بن مهدي آل مبطي القحطاني، مرتضى بن عبد الجليل بن محمد الفردان، مرضي بن علي بن خليفة البويتل العنزي، مشاري بن سليمان بن مرضي الرفدي، مشعل بن خالد بن محمد الفريدي الحربي، مشعل بن زين بن ماضي الجش المطيري، مشعل بن علي بن شارع القحطاني، مشهور بن عبدالله بن عيد العرعري الرشيدي، مصطفى بن مكي بن سعيد أبو تاكي، معجب بن محمد بن سعيد آل مسعود القحطاني، ملفي بن سعد بن ناصر آل ملفي الدوسري، معيض بن علي بن محمد عسيري، ممدوح بن عودة بن سالم الوابصي البلوي، منزل بن خلف بن عيسى الشمروخي الشمري، منصور بن ناصر بن مسفر آل شيبان الغامدي، مومي بن مروعي بن محسن صفحي، نادر بن صايل بن أوقيان الحسيني الشمري، ناصر بن خالد بن ناصر الحوطي، ناصر بن محمد بن جابر آل فطيح، ناصر بن محمد بن محسن العساف، ناصر بن مسفر بن هادي آل شايب القحطاني، ناصر بن نعمي بن حسين علوان، نواف بن سالم بن محيميد الروسة الشراري، نواف بن صالح بن عبدالله السويدان، نواف بن عبد الرحمن بن محمد القشيري الشهري، نواف بن مرجي بن جهيم الكويكبي الرويلي، هادي بن علي بن هادي قارشي هزازي، هاشم بن عوض بن عبد الله المطاويع العامري، هاني بن ساير بن براك المهيمزي الرشيدي، وليد بن رجعان بن غنيم الزميلى الشمري، حي بن علي بن أحمد علوي، يوسف بن راضي بن خلف الجعفري العنزي، يوسف بن محمد بن أحمد الحليمي، أباهر بنت حمد بن هزاع الخنفري القحطاني، أحمدية بنت رده بن بحني آل عبيان المزيني، أشواق بنت رضا بن فواز الرحيلي، أماني بنت مبارك بن سليم الطويلعي العنزي، أمل بنت سعيد بن إبراهيم عسيري، أمل بنت عبدالعزيز بن فرج ديشي، أنوار بنت سليم بن جدوع الكويكبي، بدرية بنت جابر بن حسن الدقري الفيفي، تركية بنت سويلم بن سالم الداموكي الرشيدي، حنان يحي بن أحمد بن حسين دوداني، خلود بنت قايد بن غالب الزراري، رحمة بنت سالم بن محمد آل محمد بن ليث الصيعري، رند بنت إبراهيم بن عبدالله الزايد، ريم بنت مبروك بن محمد الناصر المعمر، زينب بنت حسن بن عتيق العمري، سحر بنت عليان بن علي الصحفي، سحر بنت منصور بن إبراهيم أبو الخير، سلوى بنت عبدالله بن محمد ربيع، سمر علي بن راشد بن أحمد آل أبو راس الأحمري، سمرة بنت مساعد بن بخيت آل حترش، سميرة بنت سعد بن أحمد الكلثمي، شقراء بنت علي بن محمد خليل، شهد بنت محمد بن صغير اليابسي المطيري، صالحة بنت عامر بن علي آل قربي البارقي، صمود بنت صالح بن محمد الخضر، عائشة بنت صفر بن عبد الملك العاصي المالكي، عائشة بنت عتيق بن سليم العقيلي العطوي، عائشة بنت علي بن عبدالله أبو نجلة، عبلة بنت حمد بن محمد الصبيح الخالدي، عبير بنت حميد بن محمد الصخيري، عديلة بنت مصطفى بن إبراهيم الجرفي، عهد بنت فهد بن حمد آل شائب القحطاني، عواطف بنت قاسم بن علي القويعاني البلوي، فاطمة بنت عادي بن منعر آل يزيد القحطاني، فاطمة بنت مرعي بن محمد عربي، ليال بنت نزار بن عبد البر القين، ليون بنت فيصل بن سعد الخرجي، مزنة بنت حمود بن فريحان العضياني الحارثي، مسهية بنت سعيد بن فرحان آل العيد، مليكة بنت عبدالمحسن بن الحميدي المحسن، منيرة بنت عبدالعزيز بن محمد المشعل، موضي بنت عبد الرحمن بن ناصر العقيلي، مي بنت سعد بن عبد الله القرمودي البقمي، مي بنت عبدالله بن سعد الكليب، نجد بنت يوسف بن مطلق بن محمد الذيابي العتيبي، ندى بنت عبد العزيز بن فهد صفيان، نفلا بنت عويند بن معتق الهشال، نورة بنت بادع بن ناصر ناصر، نورة بنت عبدالله بن منيف المنيعي، نورة بنت محمد بن عبدالله النتيفي، نوف بنت عيد بن خلف الحافي العتيبي، نوف بنت محمد بن يحي مهدي جراح، وجدان بنت محمد بن حسن العمري، وعد بنت عبدالله بن صالح الفهيقي.