لولو للتجزئة تواصل توسعها الطموح في المملكة العربية السعودية، محققة إنجازًا آخر بافتتاح أحدث متجر لولو إكسبرس في صحارى مول بالرياض. تم تصميم هذا المتجر الحديث لتوفير تجربة تسوق عصرية وفعالة، مما يعكس التزام لولو بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية.

حضر الافتتاح عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الرقيب القابضة السيد زياد حمد الرقيب، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد شهيم محمد، والمدير الإقليمي لشركة لولو في المنطقة الوسطى السيد حاتم مستنصر، وعدد من المسؤولين.

ويمتد متجر لولو إكسبرس الجديد على مساحة تقارب 25,000 قدم مربع، ويوفر بيئة تسوق مريحة وسهلة الاستخدام. تم تجهيز المتجر بأربعة منافذ دفع، بما في ذلك خيارات الدفع الذاتي، لتوفير تجربة سلسة ومريحة للعملاء. تم تصميم التخطيط لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتسوقين، مع 11 قسمًا متنوعًا يقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك منتجات البقالة، المنتجات الطازجة، اللحوم والأسماك، المخبوزات، منتجات الصحة والجمال، وإكسسوارات الهواتف المحمولة.

بالإضافة إلى التخطيط المنظم جيدًا، يتميز المتجر بمرافق مواقف واسعة تتسع لأكثر من 500 سيارة، مما يضمن الراحة للمتسوقين ويسهل على العملاء الوصول إلى المتجر.

ويقع متجر لولو إكسبرس في صحارى مول الشهير، مما يجعله في موقع استراتيجي لخدمة زوار المركز والمجتمع المحيط به. خلال الافتتاح، أكد شهيم محمد على التزام لولو بتقديم تجربة تسوق سلسة وعالية الجودة. وقال: «يمثل متجر لولو إكسبرس في صحارى مول استمرار التزامنا بتوسيع نطاقنا في المملكة العربية السعودية وتقديم تجربة تسوق تجمع بين الجودة والراحة والقيمة. يعكس هذا المتجر تفانينا في تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع المحلي».

وسيعمل متجر لولو إكسبرس في صحارى مول بالرياض يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى 1:00 صباحًا، مما يوفر تجربة تسوق عالمية المستوى للعملاء في جميع أنحاء المنطقة. تقدم لولو عروضًا ترويجية حصرية بمناسبة الافتتاح، مما يوفر للعملاء توفيرات استثنائية على مجموعة متنوعة من المنتجات. تبرز هذه العروض تركيز لولو على تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وتستعد لولو للتجزئة لافتتاح أول متجر لها في مكة المكرمة يوم السبت القادم، ويقع بجوار المسجد الحرام، جبل عمر، شارع إبراهيم الخليل. يمثل هذا الافتتاح المرتقب علامة فارقة هامة، حيث يمثل أيضًا المتجر رقم 250 عالميًا للولو، مما يبرز النمو والتوسع الملحوظ للشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

يقع المتجر الجديد في مكة المكرمة في موقع استراتيجي لخدمة المجتمع المحلي والملايين من الحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة كل عام. مع موقعه المتميز بالقرب من المسجد الحرام، يهدف المتجر إلى توفير تجربة تسوق عالية الجودة للحجاج والسكان على حد سواء، مما يسهل عليهم الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية.