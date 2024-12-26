دشن وزير التعليم يوسف البنيان، أمس، مدرسة الموهوبين التقنية الثانوية للبنين بأكاديمية طويق، كأول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية بالمملكة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق فيصل الخميسي، إضافة إلى عدد من القيادات التعليمية والتقنية.ويأتي تدشين مدرسة الموهوبين التقنية، كأنموذج رائد على مستوى العالم، في إطار تطوير مهارات الطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم التقنية، وتمكينهم من بناء وتطوير مشاريع تقنية نوعيّة، إضافة إلى التركيز على التعلّم والبحث العلمي، وتأهيلهم للتخصصات التقنية محلياً ودولياً، بما يسهم في إعداد جيل يواكب تطورات المستقبل التقنية، ورفع مستوى التعليم التقني بالمملكة، وتمثيل المملكة في المسابقات والمعارض الإقليمية والدولية.وتتضمن أنشطة المدرسة العديد من البرامج التقنية المتخصصة، في عدة مجالات مثل: البرمجة، الأمن السيبراني، التصنيع الرقمي، علم البيانات وغيرها من التقنيات الحديثة، إلى جانب حزمة من البرامج المستمرة، المعززة لتطوير مستوى الطلبة في اختبارات القدرات والتحصيلي، ومهاراتهم الشخصية والعلمية، والبرامج والأنشطة التقنية اللاصفية، وكذلك المناهج التعليمية المبتكرة، إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث العلمي، ضمن بيئة محفّزة وتنافسية.ونوّه مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع، في كلمته خلال حفل التدشين، بالشراكة المميزة بين وزارة التعليم وأكاديمية طويق؛ لتعزيز دور التقنية في حياة أبنائنا الطلبة، التي أثمرت عن إطلاق أول مدرسة تقنية للموهوبين، مشيراً إلى أن التقنية أصبحت واقعاً في الحياة اليومية، وهي أهم أدوات جيل اليوم، لمواكبة المستقبل التقني.من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الأكاديمية ووزارة التعليم، كإحدى الركائز الرئيسية للارتقاء بالمناهج التعليمية التقنية، مشيداً بما حققته مدرسة الموهوبين التقنية خلال العام الحالي، إذ حصل الطلبة على أكثر من 120 شهادة احترافية من كبرى الشركات العالمية، في الفصل الدراسي الأول.