باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، أمس، بلاغاً إسعافياً عن حادث انقلاب بمركز سلطانة (190 كيلومتراً عن مدينة نجران)، ونُقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بمدينة نجران.وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد العسيري، أن فرقة إسعافية توجهت من مركز سلطانة إلى الموقع، إضافةً إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات، قُدمت الخدمة الإسعافية اللازمة للمصاب في الموقع ثم نُقل إلى المستشفى، مؤكداً ‏أهمية سلامة المصاب وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابة ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.ونوهت الهيئة، بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية يُبادر لطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.