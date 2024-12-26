داهمت أمانة محافظة جدة، موقعاً مخالفاً في حي مريخ، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة. وكشفت الحملة معملاً لتصنيع المخبوزات يعمل دون تراخيص ويفتقر للاشتراطات الصحية، حيث تم إغلاق الموقع ومصادرة المواد الغذائية المخالفة.وأوضحت الأمانة، أن المداهمة كشفت تدنياً واضحاً في مستوى النظافة، وعمالة تعمل دون كروت صحية، وتمكنت الفرق التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة؛ منها 1.2 طن من المخبوزات، بالإضافة إلى نحو 400 كيلو دقيق و140 كيلو سمن تظهر عليه علامات التلف والفساد، إلى جانب 150 كيلو من السكر المخزن بطريقة غير سليمة، كما جرى رصد معدات تصنيع غير مطابقة للاشتراطات، منها ثلاث مكائن عجن تعمل في ظروف صحية سيئة.وأضافت الأمانة: أن الفرق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم بمشاركة جهات عدة، باشرت اتخاذ الإجراءات، إذ تولت هيئة الغذاء والدواء تتبع مصادر المواد الغذائية الأولية، في حين تولت بلدية أم السلم الفرعية إتلاف جميع المواد المصادرة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإغلاق الموقع بالتعاون مع فريق (إجادة) وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.