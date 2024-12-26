استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تطورات تنفيذ المشاريع المائية في المنطقة، بحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم وقيادات منظومة المياه.وبحث، خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة في جدة، إستراتيجية الأعمال والمشاريع التطويرية المتعلقة بخدمات المياه في المنطقة، وآلية سير العمل فيها، والمشاريع المستقبلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.وتخلل الاجتماع شرح تفصيلي عن مشاريع توزيع المياه المعتمدة في المنطقة البالغ عددها 432 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ 44 مليار ريال. وناقش الاجتماع الخطط والأعمال التي تنفذها الهيئة السعودية للمياه مع شركائها من الجهات لتطوير خدماتها المقدمة بالقطاع المائي والبيئي في المنطقة، والتحديات التي تواجه الفريق وطرق تجاوزها بوضع الحلول اللازمة لتحقيق الأهداف وتعزيز منظومة المياه من خلال الموارد المائية الطبيعية المتاحة، التي يأتي من ضمنها السدود في المنطقة البالغ عددها 71 سدّاً، بسعة إجمالية تبلغ 863 مليون م3، إلى جانب المشاريع التطويرية، التي ترتقي بخدمة المواطن، وتحقق الرفاهية والوصول إلى جودة الحياة وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.وتناول الاجتماع أبرز مبادرات الهيئة التي تتضمن مبادرة مشروع الترشيد الحكومي والمدارس والمساجد، وخفض الاستهلاك في الجهات الحكومية، المنفذة في تسع محافظات بالمنطقة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الفرص التطويرية التي من خلالها سيتم الإسهام في تحسين البنية التحتية، إضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع وإبرام العقود التشغيلية والإشرافية طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة، التي تترجم الخطط على أرض الواقع بمشاريع خدمية ملموسة تؤدي دوراً كبيراً في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء وزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في محافظات منطقة مكة المكرمة.