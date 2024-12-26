أوضح وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة، أن موافقة مجلس الوزراء، على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعم وتمكين من القيادة، وأن المملكة ماضية في تحقيق طموحاتها وترسيخ مكانتها للريادة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، وأن التنظيم سيكون بمثابة المُمكن الإضافي لنمو سوق الاتصالات والتقنية والفضاء، وتعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق لاغتنام فرص الحاضر والمستقبل.من جانبه، قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي: إن الموافقة على تعديل تنظيم الهيئة سيكون له عميق الأثر في تعزيز التوجهات الإستراتيجية الطموحة لقطاعاتها، وتمكين الابتكارات الريادية فيها، وتأكيد على دعم غير محدود مما يحفز على ترسيخ دورها في مواصلة تعزيز مكانة المملكة وريادتها عالمياً، وزيادة جاذبية الاستثمار بما يكفل نمو الاقتصاد الرقمي، ويرسخ إمكاناتها.وأكد التميمي، أن التنظيم سيكون محفزاً على اقتراح السياسات والخطط الوطنية والقطاعية، وتعزيز قيادة تنظيم الأسواق والتقنيات المرتبطة بقطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، كما سيؤدي لرفع المعايير والمتطلبات لتطوير قطاع الفضاء المدني، إضافة إلى وضع المتطلبات التنظيمية والفنية لتطوير وتنفيذ البنى التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، ودعم تطوير القدرات البشرية، وكذلك تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة وتمكينها، بما يقود إلى دعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية.