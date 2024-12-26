توصل فريق بحثي مكون من جامعة الملك خالد، وجامعة الملك فيصل، والمركز الوطني للتمور، إلى إنتاج أول مادة مرجعية قياسية لفاكهة التمر.وأنجز البحث، الذي دعمته وأشرفت عليه عمادة البحث والدراسات العليا بجامعة الملك خالد؛ ممثلة في وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وعدد من الأساتذة الأكاديميين، إضافة إلى عددٍ من طلبة الدراسات العليا ببرنامج الماجستير والدكتوراه بقسم الكيمياء، وبالتعاون مع 12 مختبراً من تسع دول مختلفة؛ بهدف تحسين عمليات القياس الكيميائي، وضمان جودة المختبرات واعتماد تقنيات تحليل جديدة.وسُجل المشروع كبراءة اختراع لدى مكتب البراءات الأوروبي، حيث يعد إنجازاً علمياً يُعزز من مكانة الجامعة في مجالات البحث والابتكار، وحظي باهتمام من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودية، حسب ما ذكره وكيل عمادة البحث والدراسات العليا للدراسات العليا ومدير وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار بجامعة الملك خالد الدكتور محمد علي عسيري.وأشار الباحثون، إلى أن المادة المرجعية تُستخدم لضبط جودة التحليل في مختبرات الأغذية مثل مختبرات أمانات البلديات، ومختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومختبرات مصانع منتجات التمور. وتتنوع فوائد استخداماتها في المختبرات؛ التي تشمل التحقق من دقة نتائج التحليل، وكذلك التحقق من كفاءة طرق القياس الجديدة المطورة والتقنيات والمواد والتجهيزات المستخدمة في التحليل، كما تستخدم في أغراض التدريب للفنيين والطلاب والباحثين، وكذلك تُستخدم هذه المادة المرجعية في إجراءات اعتماد المختبرات واختبار الكفاءة.