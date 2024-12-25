التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم، كبار ضيوف برنامج الدفعة الثانية لهذا العام، في مقر الاستضافة بالقرب من المسجد الحرام.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية قام بها لمتابعة سير أعمال الخدمات المقدمة لهم، وفقًا لتوجيهات القيادة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، كما التقى أعضاء اللجان العاملة بالبرنامج، واطلع على الخدمات المقدمة لضيوف البرنامج واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال اللجان، والتأكد من تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وفي مستهل اللقاء، رحب آل الشيخ بضيوف البرنامج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ناقلًا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، داعيًا الله أن يتقبل منهم عمرتهم وصالح أعمالهم.

وأكد الوزير أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يأتي تأكيدًا لريادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على إتاحة الفرصة لمسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، تعزيزًا لوحدة المسلمين وتقوية أواصر الأخوة الإسلامية، موضحًا أن البرنامج لا يقتصر على أداء المناسك، بل يعد منصة لتعميق الروابط الإسلامية، وتعزيز التواصل بين الشعوب المسلمة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج وتقدم جميع التسهيلات اللازمة وسط منظومة متكاملة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في جهودهما في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يديم على المملكة وبلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار.

من جهتهم، عبر عدد من ضيوف البرنامج عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على استضافتهم لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، مشيرين إلى أنهم يعيشون لحظات مميزة في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وهو ما يعكس اهتمام المملكة الكبير بضيوف الرحمن.

كما أشادوا بالمشاريع والتوسعات الضخمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، مؤكدين أن جهود المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والتعايش، تمثل نموذجًا يحتذى به.

وأشاد الضيوف بالخدمات النوعية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيرين إلى أن زيارة الوزير إلى مقار إقامتهم تعكس حرص قيادة المملكة على توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يوفقهما لما فيه خير الإسلام والمسلمين.