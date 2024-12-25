أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الانتهاء من المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للذكاء الاصطناعي (أذكى U) التي تنظمها بالشراكة مع «مايكروسوفت» بتأهل 30 فريقاً من 15 جامعة سعودية للمرحلة النهائية.

وستتلقى الفرق المرشحة جلسات التدريب على العروض التوضيحية العملية وجلسات إرشادية وتوجيهية يقدمها خبراء عالميون من «سدايا» وشركة (مايكروسوفت)، إلى جانب المساعدة على إنشاء نموذج أولي.

وشهدت المسابقة خلال المرحلة الثانية تنافساً كبيراً بين 84 فريقاً من 28 جامعة سعودية قدموا خلالها العديد من الأفكار الإبداعية، كما أسهمت البرامج التدريبية المصاحبة في تنمية أفكارهم وتجاربهم لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات العلمية والمهنية، كما أهلتهم للحصول على الشهادات الاحترافية من «مايكروسوفت».

وتعزز هذه المسابقة الجهود التي تبذلها «سدايا» لبناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع المستوى المعرفي والمهاري في الذكاء الاصطناعي ليصبحوا منافسين لنظرائهم في العالم، من خلال استثمار شراكتها مع «مايكروسوفت».