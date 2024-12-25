تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، اليوم، حفل ملتقى أبشر السنوي العاشر 2024 للتحول الرقمي، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

ودشن مساعد وزير الداخلية للتقنية، (15) خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) لقطاعات المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والقوات الخاصة للأمن والحماية والمركز الوطني للعمليات الأمنية والاتصالات والأنظمة الأمنية ووكالة شؤون المناطق.

وكرم المتميزين من إمارات المناطق وقطاعات الوزارة في مجال التحول الرقمي، الداعمة لركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الحكومة الرقمية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع مساعد وزير الداخلية على عرض مرئي لإنجازات وزارة الداخلية التقنية بطريقة تفاعلية، ومستقبل خدمات منصات أبشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيزها في دعم أعمال الوزارة، وتحسين أعمال وإجراءات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المتكاملة، وتقديم خدمات رائدة للمستفيدين.

وأكد أهمية التوجهات التقنية الحديثة في مجالات التحول الرقمي، في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالابتكار في تقديم الخدمات الإلكترونية، وأهمية التقنية في تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق التقنيات الحديثة.