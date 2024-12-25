بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف، في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ حادث تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في جمهورية كازاخستان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».