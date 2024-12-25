أقر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في جلسته الأخيرة، افتتاح فرع للهيئة بجدة وتعيين الزميل الكاتب بصحيفة عكاظ محمد الساعد مديراً للفرع، وذلك ضمن اهتمام الهيئة في تقديم الخدمات الإعلامية لزملاء المهنة في مدن ومناطق المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان الأحمري، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الهيكلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للفروع واختيار الكفاءات المناسبة لإدارتها، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة حراكاً نوعيّاً لفروع الهيئة، والتعاضد مع زملاء المهنة في كل مناطق الفروع لتقديم الاحتياجات اللازمة للإعلام والإعلاميين.

وقال: «ضمن الإستراتيجية الجديدة للهيئة خدمة الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء المملكة والارتقاء بالمهنة وتوفير الأدوات التدريبية والنوعية لجميع المنتسبين في العمل الصحفي، ومحافظة جدة لها أهميتها، وستشهد الأيام القادمة استكمال تجديد وإعادة هيكلة بقية الفروع في المملكة».

يذكر أن الزميل الساعد صاحب مسيرة صحفية وإعلامية بدأت من «عكاظ»، ثم البلاد، ومديراً لتحرير صحيفة الشرق الأوسط، وكاتباً في صحيفة الحياة، وحالياً كاتباً في صحيفة عكاظ.