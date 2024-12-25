أعلنت وزارة الداخلية تجاوز عدد الهويّات الرقمية أكثر من (28) مليون هويّة رقمية موحّدة أصدرتها عبر منصتها الإلكترونية «أبشر»، يمكن لها الاستفادة من خدمات قطاعات الوزارة عبر منصات «أبشر أفراد، أبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة، من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ»، وتنفيذ خدمات التحول الرقمي، والتعاملات الإلكترونية الوطنية، بكل سهولة وموثوقية.

وتمثّل الهوية الرقمية أحد الحلول التي تمكّن المستفيد من تنفيذ خدماته إلكترونيًا، وفق أعلى معايير الجودة، إذ أسهمت وزارة الداخلية بالتكامل مع الجهات الحكومية بفاعلية في تقدّم المملكة بمؤشر الأمم المتحدة، وريادتها في الخدمات الرقمية بالاستفادة من الممكّنات التقنية، لتحسين إجراءات الخدمات وتقديمها إلكترونيًا، لتوفير تجربة رقمية متميّزة، والرفع من رضا المستفيد.

وكانت «أبشر» حقّقت أرقاماً غير مسبوقة خلال العام الماضي بتجاوز العمليات اليومية المنفّذة أكثر من (605) آلاف عملية، وفّرت للمستفيدين خدمة رقمية من مكان وجودهم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات وزارة الداخلية.