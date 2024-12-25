نظّمت الإدارة العامة للتحول الرقمي بوزارة التعليم، اليوم، لقاءً تعريفياً حول نظام الدعم الموحد لخدمات قطاعات التعليم، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مدارس جدة من مديري ومديرات المدارس والطاقم الإداري.

تضمّن اللقاء استعراض خدمات نظام الدعم الموحد، وتوضيح آلية استخدامه لتعميمه على جميع المدارس وتحديد تاريخ تطبيقه. ويهدف النظام إلى توحيد جميع طلبات الدعم الفني لكافة قطاعات التعليم، بما يشمل الإدارات، ومكاتب التعليم، والمدارس، ليصبح جزءاً من منظومة واحدة برقم دعم موحد يتيح متابعة البلاغات.

وأشارت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، إلى أن وزارة التعليم تسعى لتوفير الخدمات الرقمية للمستفيدين، مع ضمان سهولة الوصول إليها، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وأوضحت أن النظام يسهم في تسريع عمليات التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة تقديم طلبات الدعم الفني والبلاغات، والارتقاء بمستوى الجودة، ومراقبة الأداء، لضمان استمرارية العمل وعدم انقطاعه.

وأضافت اللهيبي أن النظام سيمكِّن المدارس من الاستفادة من خدمات متعددة، تشمل مرحلتين، الأولى تتعلق بخدمات المباني، الخدمات المشتركة، الأمن والسلامة، وخدمات التقنية، فيما تشمل المرحلة الثانية خدمات البيئة المدرسية، مثل تجهيزات المدارس، المقاصف، التغذية المدرسية، الاستشارات الطلابية، المشكلات السلوكية، الأمراض الصحية، وخدمة النقل المدرسي.

وأشارت اللهيبي إلى أن النظام يربط المنسقين في الإدارات والأقسام المعنية ومدارس العينة بالخدمات المتاحة وفقاً لاختصاصهم.

في ختام اللقاء، دعت المدير العام منال اللهيبي جميع مديري ومديرات المدارس إلى استثمار خدمات النظام الموحد، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والارتقاء بمستوى الأداء.