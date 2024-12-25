توج محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة اليوم، الفائزين في جائزة «تحدي غرس القيم» التي نظمتها جمعية المودة للتنمية الأسرية بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.

وحصل على المركز الأول فريق جامعة الملك عبد العزيز، بينما فاز بالمركز الثاني فريق جامعة الأمير مقرن، وجاء في المركز الثالث فريق جامعة الملك عبد العزيز، أما المركز الرابع فقد كان من نصيب فريق جامعة دار الحكمة، في حين حصل فريق جامعة جدة على المركز الخامس، واحتل المركز السادس فريق جامعة الملك عبد العزيز.

وتهدف جائزة تحدي غرس القيم إلى تعزيز القيم الأسرية بين طلاب وطالبات الجامعات، وتمكينهم من تطبيق مفاهيم القيم الإيجابية في حياتهم اليومية وتعزيز قدرتهم على التعبير الإبداعي من خلال صناعة الأفلام القصيرة، كما تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يتمثل في تحسين العلاقات الوالدية والمجتمعية، وتعزيز مفاهيم الاحترام والتفاهم داخل الأسر.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي عن شكره لمحافظ جدة، على رعايته للجائزة، ولمؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على دعمهم للجائزة.

وأشاد بدور الجامعات المشاركة كشركاء فاعلين في تعزيز القيم وشهد هذا الموسم من الجائزة مشاركة أكثر من 1300 طالب وطالبة من عدد من الجامعات حيث تم إنتاج 76 فيلمًا قيّمًا خضعت للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة.