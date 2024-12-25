صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في قرية (الجميمة)، بمديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 4 / 4 / 2020، جاء فيه، أنه فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في حوالى الساعة 4:00 صباحاً بتاريخ 4 / 4 / 2020، أصاب صاروخ منزلاً في قرية (الجميمة)، تدمر المنزل ونفقت عدد من المواشي.وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق. وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزلاً) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، كما ورد بالادعاء.وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركبة) في منطقة (مسورة) بمديرية (نهم) في محافظة (صنعاء) بتاريخ 21 / 3 / 2018.وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك، أن العربة التي تعاملت معها قوات التحالف لم تكن تحمل على متنها أفراداً ولا حمولة حطب، وأن الهدف العسكري يبعد مسافة 620 متراً عن الإحداثي الوارد في الادعاء.وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركبة تقل خمسة مدنيين من عائلتين وتحمل حطباً للوقود في منطقة (مسورة) بمديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء)، كما ورد بالادعاء.وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 3 / 2017م.وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، كما ورد بالادعاء.وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منطقة (اليتمة) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) بتاريخ 15 / 4 / 2015.وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منطقة اليتمة) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف)، كما ورد بالادعاء.وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منطقة مدنيين) في مدينة (صنعاء) بتاريخ 7 / 3 / 2021م، جاء فيه، أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (يناير2023) المتضمن أنه في حوالى الساعة (2:30) ظهراً بتاريخ 7 / 3 / 2021م، قام طيران التحالف بضربة جوية أصابت (منطقة مدنيين) في مدينة (صنعاء)، نتج عنها إصابة رجل وطفلين وتضرر (محلات تجارية ومنازل)، (مرفق إحداثي).وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق، وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة مدنيين) في مدينة (صنعاء)، كما ورد بالادعاء.