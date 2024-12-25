رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا لبحث تطورات تنفيذ المشاريع المائية في المنطقة، بحضور عدد من أصحاب الأمراء، ورئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم وقيادات منظومة المياه.

واطلع خلال الاجتماع على إستراتيجية الأعمال والمشاريع التطويرية المتعلقة بخدمات المياه في المنطقة وآلية سير العمل فيها، والمشاريع المستقبلية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وقد بلغ عدد مشاريع توزيع المياه المعتمدة في المنطقة 432 مشروعًا بتكلفة مالية تجاوزت 44 مليار ريال، منها 265 مشروعًا للمياه، و129 مشروعًا للصرف الصحي، و38 مشروعًا للتصاميم والإشراف والاستشاريين.

وتخلل الاجتماع شرح تفصيلي عن الخطط والأعمال التي تنفذها الهيئة السعودية للمياه مع شركائها من الجهات لتطوير خدماتها المقدمة بالقطاع المائي والبيئي في المنطقة، ومناقشة التحديات التي تواجه الفريق وطرق تجاوزها بوضع الحلول اللازمة لتحقيق الأهداف وتعزيز منظومة المياه من خلال الموارد المائية الطبيعية المتاحة، التي يأتي من ضمنها السدود في المنطقة البالغ عددها 71 سدًا، بسعة إجمالية تبلغ 863 مليون م 3، إلى جانب المشاريع التطويرية، التي ترتقي بخدمة المواطن، وتحقق الرفاهية والوصول إلى جودة الحياة وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

واستعرض خلال الاجتماع أبرز مبادرات الهيئة ومن أهمها مبادرة مشروع الترشيد الحكومي والمدارس والمساجد، ومبادرة خفض الاستهلاك في الجهات الحكومية، المنفذة في 9 محافظات بالمنطقة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الفرص التطويرية التي من خلالها سيتم الإسهام في تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع وإبرام العقود التشغيلية والإشرافية طبقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة، التي تترجم الخطط على أرض الواقع بمشاريع خدمية ملموسة تؤدي دورًا كبيرًا في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء وزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في محافظات منطقة مكة المكرمة.