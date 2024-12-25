أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن كل من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها.وقال رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، خلال تصريحات صحفية، اليوم (الأربعاء)، إن كل من سحبت جنسيتها «ستمنح جوازاً كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية، وبطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي».وأفاد بأن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون، لافتاً إلى أن بعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.ولفت وزير الداخلية إلى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يتم الطلاق. وأضاف أن بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية.وفتحت الحكومة ملف الجنسية الكويتية وثبت حصول الآلاف على الجنسية عن طريق الغش والتزوير، إضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات أخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون، كما أن إسقاط الجنسية شمل زوجات الكويتيين ممن حصلن عليها بسبب الزواج.