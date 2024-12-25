باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم، بلاغاً إسعافياً عن حادث تصادم بمركز سلطانة والتي تبعد 190 كيلو عن مدينة نجران.

وتم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف سلطانة، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود مصاب، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل المصاب عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد بن علي العسيري أهمية سلامة المصاب وسرعة الاستجابة من الفرقة الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابة ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

‏ ونوّهت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.