قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء مراسم الحفل الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف. ونقل السفير البركة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز له، وتمنياتهما للشعب الأوكراني بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه رحب الرئيس الأوكراني بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمات عمله، وحمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء. حضر مراسم الحفل وزير الخارجية الأوكراني اندري صبيغا، ونائب رئيس البعثة ماجد السلمي.