رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد بن فيصل، مساء اليوم المباراة النهائية للنسخة الخامسة من كأس التميّز لمحافظات المنطقة، التي أُقيمت بمحافظة خيبر، وجمعت منتخبي محافظة ينبع ومحافظة وادي الفرع، وانتهت المباراة بفوز منتخب وادي الفرع بركلات الترجيح بنتيجة (3 - 4).

وبعد انتهاء اللقاء، توّج الأمير سعود بن خالد منتخب وادي الفرع بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حاز منتخب ينبع المركز الثاني ونال الميداليات الفضية.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة، أمين عام مؤسسة جائزة المدينة المنورة، المهندس محمد عباس، أن رعاية سمو نائب أمير المنطقة تعكس دعمه الكبير للرياضة والشباب، مشيرًا إلى أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية، كما أسهمت في اكتشاف مواهب رياضية واعدة من محافظات المنطقة، ما يفتح أمامها الفرصة للاحتراف في الأندية مستقبلًا.

وأكد عباس أن البطولة تمثل منصة لتعزيز روح التنافس والإبداع بين الشباب، واستثمار أوقاتهم في أنشطة مفيدة، معربًا عن شكره لأمير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد بن فيصل، على رعايتهما ودعمهما المتواصل لهذه المبادرات. كما قدم شكره لمحافظ خيبر فيصل المطيري، ورئيس بلدية المحافظة المهندس هاني الحازمي، على جهودهم في إنجاح البطولة.يُذكر أن البطولة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة، انطلقت بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف محافظات منطقة المدينة المنورة، وشهدت منافسات حافلة بالتنافس والندية، محققة نجاحًا لافتًا على الصعيد الرياضي والتنظيمي.