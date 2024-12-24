كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة الشيخ عبدالله صالح كامل، أن مبادرة «حلال» بدأت من الغرفة الإسلامية مع غرفتي مكة والمدينة لاستثمار الأماكن المقدسة في المدينتين. وبيّن كامل خلال مشاركته في أعمال منتدى المدينة للاستثمار، أن الحلال لا يقتصر فقط على الغذاء، بل يمتد ويشمل عدة قطاعات من أبرزها على سبيل المثال «السياحة، ومواد التجميل»، ويتم العمل على إطلاق شهادة لـ«الحلال» مشابهة لشهادة «الأيزو».وأوضح عبدالله كامل، أن سوق الحلال تتجاوز تريليوني دولار على مستوى العالم وتستهدف 1.6 مليار مسلم، وخلال الفترة الماضية بدأت بعض الدول في أخذ نصيب من هذه السوق، بعضها لدول غير إسلامية، ونتطلع من خلال مبادرة «حلال» إلى الاستحواذ على نسبة كبيرة من هذه السوق داخل المملكة العربية السعودية، خصوصاً في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ لما تتمتعان به من مكانة خاصة.وكشف كامل أنه سيتم إطلاق شراكات نوعية مع شركة «حلال» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وستوقع الغرفة الإسلامية شراكات معها العام القادم 2025م، لتكون السعودية القبلة الأساس للحلال في العالم.