أعلنت شركة دلّه الصحيّة عن حصول مستشفى دلّه النخيل، أحد أبرز مستشفيات الشركة، على جائزة «أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب» في السعودية لعام 2024، ضمن جوائز Business Outlook Award التي تحتفي بالأداء الاستثنائي والابتكار والقيادة في مختلف القطاعات حول العالم، كما تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين حققوا إنجازات استثنائية ومن يرسمون معايير جديدة للجودة في الارتقاء بأعمالهم، ويلقي هذا التكريم الضوء على خدمات مستشفى دله النموذجية وممارساتها المبتكرة والرعاية الصحية الاستثنائية المقدمة لمرضى القلب.

إيمانًا بالحاجة الملحة لتوفير مركز متخصص لعلاج أمراض القلب، أسست مستشفى دلّه النخيل مركز القلب ليكون مركزًا رائدًا وشاملًا لعلاج أمراض القلب الوعائية، حيث تعد أمراض القلب الوعائية السبب الرئيسي من فئة الأمراض غير المعدية في الوفاة في السعودية بنسبة 28% من إجمالي الوفيات.

يوفر مركز القلب بمستشفى دله النخيل خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة لكافة الأعمار، ويتخصص المركز في مراحل العلاج للحالات المتقدمة، مثل عمليات جراحة القلب المفتوح، ويقدم خدمات شاملة لمرضى القلب من الأطفال والبالغين باستخدام الوسائل التشخيصية، مثل فحص مخطط صدى القلب وتصوير القلب النووي. ويقوم مركز القلب أيضاً بإجراء عمليات تداخلية، مثل إجراء قسطرة القلب التداخلية لكل من الشرايين والصمامات. إضافة إلى توفر وحدة العناية بالقلب التي تتكون من 18 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.

وقال الدكتور سميح لاوند، رئيس قسم القلب: «مستشفى دلّه النخيل تعد رمزًا للتميز في تقديم الرعاية الصحية لأمراض القلب، ويسعى فريقنا المتخصص والمزود بأحدث الأدوات والمرافق وبالحرص على توفير طرق علاج مبتكرة إلى تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى. ويأتي هذا التكريم كـ «أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب» في المملكة مكافأة للعمل الدؤوب وجهد الفريق الواحد لعلاج أمراض القلب والحصول على نتائج أفصل في علاج المرضى».

وتعتبر مستشفى النخيل الرائدة في العمليات الجراحية للقلب، منذ 1987، حيث تقوم بإجراء مجموعة من العمليات بأعلى معدل نجاح. ويعمل في قسم أمراض القلب والقسطرة نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في علاج الحالات المتقدمة لأمراض القلب، من بينها زراعة القلب ومتابعة حالات الحمل عالية الخطورة، حيث يواصلون عملهم المميز مزودين بالعلم والابتكار لتوفير رعاية صحية بأفضل جودة للمرضى.

وتحتفي جوائز World Business Outlook Awards بالأداء الاستثنائي والابتكار والقيادة في مختلف القطاعات حول العالم، كما تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين حققوا إنجازات استثنائية ومن يرسمون معايير جديدة للجودة في الارتقاء بأعمالهم.

يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، تخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.