قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح، اليوم، بزيارة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله المركز وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

واطلع الشيخ فهد الصباح خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة بالمركز لتلقي البلاغات بعدة لغات والاستجابة لها، وآلية متابعتها ومعالجتها.

واستمع إلى شرح مفصل عن أنظمة تحليل البيانات وكاميرات المراقبة التي تنقل الحالة المباشرة للطرق الرئيسية والميادين الحيوية، إضافة إلى الأدوار التي تشارك فيها الجهات الأمنية والحكومية بالمركز ضمن منظومة العمل الموحدة ووفق أحدث الممارسات العالمية.

يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.

حضر الزيارة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، والمستشار في مكتب وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

فيما حضرها من الجانب الكويتي الوفد المرافق للشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح.

كما قام الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح، اليوم، والوفد المرافق له بزيارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقرها بمدينة الرياض، وكان في استقباله لدى زيارته، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وجرى خلال الزيارة بحث سبُل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن السيبراني بين المملكة ودولة الكويت، من أجل حماية الفضاء السيبراني والمصالح الحيوية في البلدين الشقيقين.