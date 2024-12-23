كشف مجلس شؤون الجامعات في السعودية أعداد الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن تقرير «أرقام جامعية» الذي يسلط الضوء على توزيع التعليم العالي في جميع أنحاء المملكة.

ووفقاً للتقرير، جاءت منطقة الرياض في صدارة الأعداد، حيث بلغ إجمالي الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية السبع 246.077، موزعين على 103,454 طالباً و142.623 طالبة، حيث وتضم المنطقة الجامعات الكبرى مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، وجامعة المجمعة.

وفي منطقة مكة المكرمة، بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية 209,089، حيث تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بأعلى عدد من الطلاب، حيث يدرس فيها 46,682 طالباً و50,549 طالبة، ليصل مجموعهم إلى 97,231، وفي جامعة الطائف، بلغ عدد الطلاب 20,505، فيما بلغ عدد الطالبات 33,019، وفي جامعة أم القرى، التحق 25,936 طالباً و32,398 طالبة.

وفي المنطقة الشرقية، بلغ عدد الطلاب والطالبات 100,790، حيث سجلت جامعة الملك فيصل 20,281 طالباً و27,477 طالبة، بينما بلغ عدد الطلاب في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 8,924 طالباً و23,072 طالبة.

وفي المناطق الأخرى، بلغ عدد الطلاب والطالبات في جامعة القصيم 68,440، موزعين على 30,536 طالباً و37,904 طالبات. وفي منطقة عسير، وصل إجمالي الطلاب والطالبات في جامعة الملك خالد وجامعة بيشة إلى 75,156، حيث بلغ عدد الطلاب 29,539، وعدد الطالبات 45,617.

وفي منطقة المدينة المنورة، بلغ عدد الطلاب في الجامعة الإسلامية وجامعة طيبة 66,726، موزعين على 36,370 طالباً و30,356 طالبة، بينما سجلت جامعة تبوك 32,900 طالب وطالبة. وفي جامعة جازان، بلغ إجمالي الطلاب والطالبات 38,227.

وفي جامعة نجران، التحق 6,400 طالب و13,300 طالبة ليصل الإجمالي إلى 19,700، بينما بلغ عدد الطلاب والطالبات في جامعة الحدود الشمالية 15,191.

أما جامعة الباحة، فقد استقبلت 7,495 طالباً و9,810 طالبات، ليصل إجمالي عدد الطلاب والطالبات إلى 17,305.

يعكس التقرير جهود المملكة في توفير فرص التعليم العالي للطلاب والطالبات بشكل متوازن في مختلف المناطق، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الكفاءات الوطنية.