افتتح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، مركز إسعاف «مربة» في تهامة عسير، بحضور رئيس صيانة المرافق بالهيئة نايف المهيدي، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وصيانته. ويُعد مركز إسعاف «مربة»، أول مركز يتم تأهيله ضمن مشروع شامل لتطوير وترميم جميع مراكز الهيئة؛ بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات الإسعافية المقدمة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار التزام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالارتقاء بمنظومة الإسعاف من خلال توسيع وتطوير المراكز الإسعافية وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية والتقنيات الصحية المتقدمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى للنهوض بالقطاع الصحي في مختلف المجالات. ويؤكد هذا المشروع، حرص الهيئة على تعزيز جاهزية فرقها الإسعافية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، سعياً لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الاستجابة للحالات الطارئة وخدمة المجتمع.