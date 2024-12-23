استقبل رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس (الأحد)، في بورتسودان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي.وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.وأكد خلال الاستقبال حرص القيادة في المملكة على عودة الأمن والاستقرار للسودان. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وزير خارجية جمهورية السودان المكلف علي يوسف الشريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر.من جهة ثانية، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بحضور وزير خارجية جمهورية السودان المكلف علي يوسف الشريف، القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في السودان، وذلك خلال زيارته إلى جمهورية السودان الشقيقة.واطلع نائب وزير الخارجية على آلية العمل في القسم القنصلي والتجهيزات اللازمة له.