بدعم مستمر ومتواصل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، يجتمع أكثر من 235 من مديري مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية في ملتقى وطني تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتحفيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وإبراز أهم التجارب الناجحة في مجالات إدارة البيانات، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.وتتسق أهداف هذا الملتقى مع مُستهدفات رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، وتنفيذًا لتوجيهاته في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.ويسعى الملتقى إلى إبراز التوجهات المستقبلية في تمكين البيانات وتنميتها لتكون أبرز الأصول الوطنية لتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد والتنمية وتحقيق تطلعات الرؤية الوطنية للبيانات، كما يسعى إلى تعزيز مشاركة الجهات الحكومية للمشاركة في المنصات الوطنية للبيانات مع الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات.ومن المقرر أن يناقش مديرو مكاتب إدارة البيانات خلال الملتقى جملة من الموضوعات وفي مقدمتها دور مكاتب البيانات في الجهات الحكومية عبر جلسة حوارية ثرية تستعرض تجارب مكاتب إدارة البيانات، حيث يعكس الملتقى رؤية «سدايا» نحو تعزيز التواصل وتبادل الخبرات من خلال إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة التي تدعم إدارة البيانات وحوكمتها وتطويرها لتعظيم أثر الاستفادة منها.ويأتي إنشاء مكاتب إدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية وفقًا لأمر سامٍ بهدف تنظيم قطاع البيانات من خلال وضع المعايير والسياسات وضمان الالتزام بها على مستوى الجهات الحكومية وحماية البيانات الشخصية على مستوى الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي، مما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم إدارة البيانات الوطنية ورقمنتها وتنميتها وتمكينها بهدف تعزيز الأصول والقدرات الوطنية.