دشّن النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب.ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول، وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، ودعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالمي.وتسعى «جمعية النواب العموم العرب»، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة. كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.وتطمح «جمعية النواب العموم العرب» إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب، كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.من جهة ثانية، اطلع النواب العموم العرب، على مجموعة من المشاريع العلمية والبحثية المقدمة من طلاب وطالبات جامعة تبوك، التي تناولت موضوعات متعددة مثل الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، وحلول البيئة. وقدّم وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية ماجد صلاح بلعلا شرحًا وافيًا عن الجهود البحثية التي تعكس مستوى الابتكار والتنوع العلمي لدى الطلاب والطالبات، موضحاً مدى ارتباط هذه الأبحاث بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.وأشاد النائب العام، بالمشاريع المتميزة التي قدمها الطلاب والطالبات، مؤكداً أنها تعكس كفاءة الجيل الشاب في مواجهة التحديات المستقبلية من خلال البحث العلمي والابتكار. كما دعا إلى مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الإبداع والتميز الأكاديمي، مثمّناً دور جامعة تبوك في خلق بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء كوادر وطنية متميزة.