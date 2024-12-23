دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها، ورعى إطلاق المنصة الموحدة للوثائق والمستندات «مستنداتك»، بحضور الوزراء والمسؤولين من قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.وتأتي هذه الخطوة، في ظل سعي الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة رؤية المملكة 2030.وفي الشأن ذاته، افتتح الجاسر، المعرض التاريخي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد إحدى المبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة النقل لتطوير مراكز الوثائق والمحفوظات في الوزارة وفروعها، بما يتماشى مع توجهات المملكة في التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وأكد الوزير الجاسر، الدور المهم للمشروع الذي يأتي استجابةً لتطلعات القيادة لرفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في حفظ الإرث التاريخي للوزارة، من خلال توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات الرقمية العالمية، إذ يعكس المشروع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتحسين بيئة العمل، وليكون أنموذجاً يحتذى به في استخدام التقنيات الناشئة؛ لتسهيل الخدمات الحكومية.