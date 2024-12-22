استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج سالمين البحسني.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون المشترك بين قيادة القوات المشتركة ومجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالإضافة إلى سبل تعزيز الدعم المستمر المقدم من المملكة عبر القوات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدور الكبير الذي تقوده المملكة في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون الإستراتيجي بين البلدين، لتجاوز التحديات التي تواجهها اليمن.

وأعرب عن شكره وامتنانه البالغ لحكومة وقيادة المملكة، على ما تقدمه من دعم متواصل في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام.