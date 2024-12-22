وجّه المستشار الخاص لخادم الحرمين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق اسم عبدالله النعيم - رحمه الله - على القاعة الثقافية الرئيسية بالمكتبة، تقديرًا لجهوده المخلصة ولدوره الكبير في تأسيس وتطوير عمل المكتبة الوطنية كونه أحد المؤسسين وأول رئيس لمجلس أمناء المكتبة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن سلمان أبناء وأحفاد الفقيد، بحضور أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وزملاء الفقيد ممن عملوا معه خلال رئاسته مجلس أمناء المكتبة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن هذا التكريم يأتي امتدادًا لنهج الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في تكريم أبناء هذا الوطن المخلصين، الذين قدموا أعمالًا رائدة واستثنائية، موضحًا أن عبدالله النعيم - رحمه الله - لم تتوقف جهوده عند انتهاء عمله الحكومي، بل استمر في تقديم الأعمال المجتمعية المميزة تحت إدارة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان يعده أخًا وزميلًا له، ومنها دوره الكبير في تأسيس المكتبة الوطنية ومساندة إداراتها في تطوير الأعمال وزيادة المقتنيات، والعديد من الأعمال التي ترك من خلالها أثرًا كبيرًا رحمه الله.

من جهتها، قدمت أسرة الفقيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة، وللأمير فيصل بن سلمان على هذه البادرة التي تعد لفتة كريمة تجاه أبناء هذا البلد، مبينة أن الفقيد سعى في بناء المكتبة الوطنية بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين حينما كان مشرفًا على المكتبة، وكان يقضي جل وقته في متابعة وتسيير أعمالها.

يذكر أن عبدالله النعيم شغل عدة مناصب خلال مسيرته العملية بدأها مديرًا لتعليم منطقة الرياض عام 1962، ثم أمينًا لمدينة الرياض من عام 1976 إلى عام1991، وأول رئيس لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية منذ تأسيسها وحتى عام 2009، كما أسس وترأس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض، وترأس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وعضوها المنتدب، وعضوًا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما شغل عضوية عدد من المؤسسات والجمعيات.