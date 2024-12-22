احتفت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بولادة المها العربي الـ15 منذ انطلاق برنامجها لإعادة التوطين في أواخر عام 2022، ويُعد هذا البرنامج جزءاً من الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية التي أُطلقت تحت إشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وعدّ الرئيس التنفيذي للمحمية السيد أندرو زالوميس ولادة المها العربي الـ15 إنجازاً بارزاً في جهودنا للحفاظ على الحياة الفطرية، كما تُسهم في دعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى بناء مجموعات برية مستدامة لهذا النوع الفريد الذي يُجسد جزءاً من التراث الثقافي العربي في موطنه الأصلي.

وكان المها العربي قد أُعلن انقراضه في البرية عبر الجزيرة العربية خلال سبعينيات القرن الماضي؛ بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية، إلا أن البرامج المستمرة لحمايته أسهمت في تصنيفه لاحقاً ضمن فئة «المعرض للخطر» وفق القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ما يعكس تقدماً ملموساً في تعافيه.

وتواصل المحمية تنفيذ برامج استعادة الموائل الطبيعية لدعم الأنواع المُعاد توطينها وتعزيز قدرتها على الصمود البيئي، مع إعادة ربط النظم البيئية عبر مساحات واسعة، ما يُجسد التزام المحمية بحماية التنوع البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.