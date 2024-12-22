احتفت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، باليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة الملحقية الثقافية، والطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة من المهتمين باللغة العربية في المجتمع الأمريكي، بحضور الملحق الثقافي الدكتورة تهاني البيز.وتضمّن الاحتفاء، جلسات حوارية تناولت مكانة اللغة العربية وأهميتها، كونها لغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ودورها المحوري في نقل تاريخ العرب عبر العصور، من خلال الشعر والنثر الذي وثّق التسلسل التاريخي للحضارة العربية.كما سلطت الجلسات، الضوء على إسهامات اللغة العربية في حفظ الإرث الإنساني من خلال عصر الترجمة في الخلافة العباسية، حيث أسهمت في نقل العلوم الإنسانية والطبية والرياضية والفلكية وغيرها من الحضارات الأخرى، مما كان له أثر عميق على البشرية حتى يومنا هذا، مع التأكيد على دور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الحضارية للعالمين العربي والإسلامي.