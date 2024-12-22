أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11/‏‏ 06/‏‏ 1446هـ الموافق 12/‏‏ 12/‏‏ 2024م إلى 17/‏‏ 6/‏‏ 1446هـ الموافق 18/‏‏ 12/‏‏ 2024م، عن ضبط 20,159 مخالفاً؛ منهم 11,302 مخالف لنظام الإقامة، و5,652 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3,205 مخالفين لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 1,861 شخصاً؛ 33% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 112 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29,030 وافداً مخالفاً؛ منهم 26,411 رجلاً، و2,619 امرأة، وتم إحالة 20,337 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,425 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل9,461 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كلّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.