توقع المركز الوطني للأرصاد مرور كتلة هوائية باردة على مناطق الحدود الشمالية، تشمل تبوك، الجوف، حائل، تبدأ من اليوم (الأحد) حتى الثلاثاء القادم، تراوح فيها درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر -إلى 4 تحت الصفر، مع معاودة درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والشرقية، وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وبيّن أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إلا أن المركز لم يستبعد نزول الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان والظهر.من جهته، أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس وصلت إلى أقصى ميل لها جنوباً عند تمام 12:20 من صباح السبت 21 ديسمبر الجاري، متعامدة على مدار الجدي.وأوضح أن هذه الظاهرة تمثل مرحلة «برد الانصراف»، التي يُقال فيها «لا برد إلا بعد الانصراف»، في إشارة إلى أن البرد الشديد يبدأ بعد عودة الشمس من الجنوب إلى الشمال.وأشار، إلى أن مدار الجدي يمر عبر دول مثل (البرازيل، الأرجنتين، مدغشقر، وجنوب أفريقيا)، موضحاً أن تلك الدول تعيش حالياً في فصل الصيف؛ بسبب تعامد الشمس عليها، فيما تشهد مناطق أخرى مثل الشمال برداً قارساً بسبب بُعد الشمس.وقال: «الشمس تتحرك باستمرار بين مداري الجدي والسرطان، اللذين يفصل بينهما خط الاستواء، والتغير بين الصيف والشتاء يعتمد على موقع الشمس بالنسبة إلى نصفي الكرة الأرضية».آخر أيام الخريفأوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن يوم غدٍ (الأحد)، سيكون آخر أيام فصل الخريف الذي استمر 90 يوماً، ويليه الانقلاب الشتوي الذي يشهد تعامد الشمس على مدار الجدي إيذاناً ببداية فصل الشتاء، وفقاً لحركة الأرض حول الشمس.وأشار، إلى أن اليوم سيشهد ظهور «طالع القلب»، وهو نجمٌ نيّر أحمر اللون، ويقع بين نجمتيْن صغيرتيْن يُقال لهما «النياط»، ألمع نجوم برج العقرب، وهو ثاني نجوم المربعانية، إذ ارتبط ببداية الشتاء في الثقافة العربية القديمة.ولفت، إلى أن الليل لا يزال يأخذ من النهار بمعدل ثلاث ثوانٍ يومياً، وهو التغيُّر الذي سيتوقف مع حلول الانقلاب الشتوي.وأضاف: «مع هذه التحولات المناخية تبدأ هجرة طيور الأوز الشتوي في سماء المنطقة، ودخول الأجواء الباردة بشكلٍ فعلي».أقصر أيام السنةأفاد المسند بأنه في مثل هذا اليوم من 1993م، سجّلت درجة الحرارة الكبرى (الظهر) بالرياض 8 درجات فقط.وأضاف: «نهار اليوم في الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو، وهو وقت الانقلاب الصيفي، واليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، واليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام، ويبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي)، وفق حركة الشمس الظاهرية، إذ تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية)، ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يوماً، علما أن المسافة بين الشمس والأرض اليوم تبلغ 147,172,000 كم تقريباً، وفي كل المواقع الكائنة شمال خط الاستواء يعد نهار هذه الأيام هو الأقصر خلال السنة».