اطلع النواب العموم العرب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، على مجموعة من المشاريع العلمية والبحثية المقدمة من طلاب وطالبات جامعة تبوك، التي تناولت موضوعات متعددة مثل الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، وحلول البيئة.



وقدم وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية ماجد بن صلاح بلعلا شرحًا وافيًا عن الجهود البحثية التي تعكس مستوى الابتكار والتنوع العلمي لدى الطلاب والطالبات، موضحًا مدى ارتباط هذه الأبحاث بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.



وفي ختام الجولة، أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالمشاريع المتميزة التي قدمها الطلاب والطالبات، مؤكدًا أنها تعكس كفاءة الجيل الشاب في مواجهة التحديات المستقبلية من خلال البحث العلمي والابتكار. كما دعا إلى مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الإبداع والتميز الأكاديمي، مثمنًا دور جامعة تبوك في خلق بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء كوادر وطنية متميزة.